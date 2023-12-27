Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Залужний: Будь-яка країна вже спинилася б перед настільки великими втратами, але росія продовжує атаки

115

На думку головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, спинити російських окупантів може лише знищення російських військових, хоча досі російське керівництво йшло на будь-які людські жертви.

Про це Залужний заявив під час брифінгу 26 грудня.

"На сьогодні важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилось. Я вважаю, що необхідно це робити постійно рівно до того моменту, коли війна не закінчиться, поки противник не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни", — сказав він.

Залужний відмітив, що будь-яка інша країна вже спинилася б перед настільки великими втратами, але росія продовжує атаки.

Ситуацію на фронті з російського боку головнокомандувач описав так: "гори тіл, навіть ніхто не намагається їх забрати". За його словами, втрат з кожним днем стає більше.

Залужний
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 27 декабря 2023
Вторник, 26 декабря 2023
Понедельник, 25 декабря 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023