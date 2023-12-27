Залужний розповів про ситуацію в Мар'їнці

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що на сьогодні українські воїни ще перебувають у північній частині Мар'їнки, але відхід на околиці не є чимось резонансним, це війна.

"Тому Мар'їнка, яка трималася, майже два роки, - почала вулиця за вулицею, потім будинок за будинком, - станом на сьогодні наші війська ще перебувають у північній її частині. Наші війська підготували оборонний рубіж за цим населеним пунктом, але можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує", - сказав він на пресконференції у вівторок.

Залужний зазначив, що окупанти ведуть ту саму методику, як у Бахмуті, "знищують вулицю за вулицею, квартал за кварталом".

"Те, що ми наразі відійшли на околиці Мар'їнки, а в деяких місцях уже обладнали позиції за Мар'їнкою. Мені здається, в цьому немає нічого такого, що може викликати суспільний резонанс, скажімо так, війна. На жаль, вона така", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Він наголосив, що Україна оборонятиме свої населені пункти стільки, скільки вистачить сил це робити.

"Нам дорогий кожен клаптик нашої землі. І чи то Бахмут, чи Авдіївка, ми оборонятимемо рівно стільки, скільки у нас вистачить сил для того, щоб це зробити. Якщо сил буде недостатньо, ми бачитимемо, що краще зберегти людей, звісно, ми таке рішення ухвалимо. І збережемо людей. А потім відвоюємо. Це все залежатиме від ситуації. Навколо цього не потрібно робити щось, що здалеку нагадує шоу", - сказав Залужний.

За його словами, на сьогодні складно прогнозувати, скільки ще потрібно завдати втрат ворогові, щоб припинилася війна.

"Я вважаю, що необхідно це робити постійно, до того моменту, доки війна не закінчиться, доки противник не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни", - заявив Залужний.