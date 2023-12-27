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Залужний: Пропозицію щодо електронних повісток робив не Генеральний штаб і не ЗСУ

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ідея з електронними повістками та введення обмежень для цивільних громадян, не належить йому чи Генштабу.

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українськi Новини.

"Точно цю пропозицію (щодо електронних повісток) робив не Генеральний штаб і не ЗСУ, тому що в нас навіть немає такої можливості оцінити можливість видачі таких повісток таким способом. (Але загалом) ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Проте в цих питаннях (електронних повісток) ми у ролі споживачів", - зазначив Залужний.

Також головнокомандувач зауважив, що Генштаб не є ініціатором введення обмежень для цивільних.

"Ми не робили пропозицій щодо обмежень для цивільних людей", - наголосив Залужний.

Залужний
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