Жолнович: Індексація пенсій у 2024 році може не відбутися

Якщо Україна не отримає міжнародну фінансову допомогу, індексація пенсій у 2024 році може не відбутися. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, проблеми з виплатами в поточному обсязі не очікуються, адже більша частина пенсійних доходів – це внутрішні надходження, які забезпечуються українськими платниками, зокрема військовими. Оскільки вони всі платять Єдиний соціальний внесок, Пенсійний фонд тримається на українських коштах.

"Можливо, не вдасться, якщо справді будуть такі ризики (відсутність міжнародної фінансової допомоги, – ред.), говорити про індексацію, але базова пенсія буде виплачена і на це кошти ми з внутрішніх ресурсів знайдемо", – висловилася Жолнович.

При цьому чиновниця додала, що всі підвищення та індексації закладені в бюджет, і вона сподівається, що ресурси на це будуть знайдені.

"Я б не хотіла наразі передчасно лякати пенсіонерів тим, що вони не отримають відповідно до закону свої пенсії і підвищення на рівень інфляції, які передбачені. Поки що ми готові їх робити", – зазначила міністерка.

Що стосується соціальних виплат, таких як допомога малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям, то Жолнович звернула увагу, що ці видатки фінансуються міжнародними партнерами.

Водночас чиновниця розповіла, що Мінсоцполітики домовилося зі Світовим банком про допомогу на майже 2 млрд доларів, і ці кошти в перші місяці 2024 року покриють видатки на базові соціальні витрати.