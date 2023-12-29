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Економіст: Найімовірніше, у Новому році зростатимуть ціни на імпортні товари

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У Новому році можуть зрости ціни на імпортні товари. Однак, якщо вирішиться проблема з польським кордоном, то це позитивним чином позначиться і на економічному зростанні, і на цінах на товари продуктового кошика. Про це в коментарі Gazeta.ua розповів економіст Володимир Дубровський.

"Найімовірніше, зростатимуть ціни на імпортні товари. Тому що у нас зараз дуже великий дисбаланс у зовнішній торгівлі, і міністр фінансів про це казав – що має бути раціонування імпорту (Встановлення квот на експорт та імпорт певних товарів. – Gazeta.ua). Я сподіваюся, що цього не буде, а буде певна невелика девальвація. Але вона звичайно призведе до зростання цін на імпортні товари", – сказав Дубровський.

Хоча зараз партнери закладають свої ціни на майбутній курс - близько 40 грн за долар, уточнив економіст.

"Тому можливо зростання такого і не буде. Але що зараз ще може статися: якщо вирішиться проблема з польським кордоном, то це, певно, позитивним чином позначиться і на економічному зростанні, і на цінах на товари. Тобто вони у нас принаймні стабілізуються", – додав Дубровський.

ціни, Дубровський
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