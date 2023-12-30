За минулу добу ворог завдав по Україні 150 ракетних удари

Ворог завдав 150 ракетних і 74 авіаційних удари, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України станом на 06:00 суботи.

Крім того, минулої доби ввечері російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 10 БПЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною знищено 5 ударних БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Серебрянка, Олександропіль, Новобахмутівка, Новомихайлівка Донецької області; Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - сказано у зведенні.