PAP: У Польщі вирішили відновити блокаду руху фур поблизу пункту пропуску “Медика-Шегині”

Польські аграрії, попри запевнення уряду РП у виконанні їхніх вимог, усе ж вирішили відновити блокаду руху фур поблизу пункту пропуску “Медика-Шегині”.
Про це в коментарі PAP повідомив лідер організації аграріїв “Підкарпатське обмануте село”, яке до різдвяних свят блокувало кордон, Роман Кондрув, передає Укрінформ.
“Наразі ми не отримали письмових запевнень за підписом прем’єр-міністра Дональда Туска про те, що наші вимоги буде виконано. Була лише записка із зустрічі (23 грудня – ред.), в якій міністр Секерський (міністр сільського господарства РП – ред.) і Колодзєйчак (заступник міністра сільського господарства РП – ред.) запевняють, що наші вимоги буде виконано. Але ми не отримали письмових гарантій, тому завтра відновлюємо протест”, - зазначив Кондрув.
За його словами, 4 січня о 9-й годині (за київським часом) в Медиці поблизу пункту пропуску на польсько-українському кордоні відбудеться пресконференція, під час якої буде поінформовано про відновлення блокади кордону.
Лідер протестувальників зазначив, що цього разу протест відбуватиметься у жорсткішій формі: протестувальники пропускатимуть одну фуру упродовж години. Натомість без черги пропускатимуться фури з військовою і гуманітарною допомогою, вибухонебезпечні речовини та продукти, які швидко псуються.
Нагадаємо, заступник міністра сільського господарства РП Колодзєйчак в середу в ефірі RMF.FM заявив, що сподівається, що польські аграрії не відновлюватимуть блокаду дороги поблизу пункту пропуску “Медика-Шегині”, оскільки міністерство погоджується на виконання усіх вимог фермерів. Він додав, що 8 січня планує зустрітися з лідером організації “Підкарпатське обмануте село” Кондровим, аби обговорити деталі вимог аграріїв і їх виконання.
Фермери вимагають отримання дотацій на закупівлю кукурудзи, збереження в цьому році сільськогосподарського податку на рівні 2023 року та продовження можливості отримання позик для забезпечення ліквідності.
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