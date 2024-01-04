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Лубінець: країна-агресор робить інформаційні пропагандистські кампанії

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Держава-агресор росія не погоджується на репатріацію військовополонених і звинувачує в цьому Україну. Також рф регулярно робить "вкиди" у соцмережі, щоб розколювати українське суспільство. Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у своєму Facebook.

Омбудсмен зазначив, що росія намагається розколоти українське суспільство, для чого використовує найбільш вразливу категорію громадян родичів військовополонених і зниклих безвісти захисників й захисниць України. За словами Лубінця, з цією метою країна-агресор робить інформаційні пропагандистські кампанії.

"Зокрема, для рідних постійно "вкидують" меседжі, що їм нібито потрібно тиснути саме на українську сторону. Ворог робить це навмисно, аби розколоти наше суспільство. Не забувайте з ким ми боремося", - підкреслив омбудсмен.

Лубінець закликав близьких полонених оборонців бути обачними та аналізувати все з холодною головою, особливо, що стосується соцмереж.

Лубінець
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