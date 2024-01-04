Міненерго: До кінця опалювального сезону підвищення тарифів на світло для населення не очікується

До кінця опалювального сезону в Україні підвищення тарифів за світло для населення не очікується.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.

"До кінця опалювального сезону збільшення вартості електроенергії у платіжках для населення не планується. Цьогоріч країна буде не тільки відновлювати, але також нарощувати потужності генерації, а важливим інструментом для цього будуть децентралізація, збільшення частки газотурбінних і газопоршневих установок, сонячної та вітрової генерації", - сказано в повідомленні.

Що стосується ремонту об'єктів енергосистеми після російських ударів, то станом на зараз вже відновлено понад 2 ГВт потужностей енергосистеми, повідомив Галущенко.

"Відповідні заходи вже здійснюються, а у 2024 році вони будуть пришвидшені", - зазначив він.