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Сікорський пояснив, чому подальша військова підтримка України відповідає європейським інтересам

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розгорнуто пояснив, чому подальша військова підтримка України відповідає європейським інтересам і чому говорити про "втому від України" на Заході неправильно.

Про це Сікорський написав у розлогому дописі у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Польський міністр нагадав, що повномасштабна війна росії проти України триває, а останні ракетні удари забрали життя десятків українських цивільних, і відповісти на це Європа повинна "мовою, яку розуміє владімір путін" – посиливши санкції й надавши Києву ракети великої дальності.

Також Сікорський вказав, що опитування досі показують вкрай високий рівень підтримки України, військової допомоги та санкцій проти росії серед громадян ЄС.

"Але водночас ми чуємо у ЗМІ, що в європейських країнах зростає "втома від війни". Чесно кажучи, я не розумію цієї фрази. Тільки українці мають право втомлюватися від війни, адже саме вони втрачають своїх близьких, будинки, квартири, а часто й усе своє життя. Українські воїни захищають незалежність Батьківщини. Вони борються за виживання нації та краще майбутнє для своїх близьких", – додав він.

На думку Сікорського, важливо не лише декларувати підтримку України, а й "на кожному кроці" підкреслювати, що вона відповідає європейським національним інтересам.

"Українські війська тримають агресора подалі від кордонів Євросоюзу. Можливий успіх владіміра путіна не послабить його амбіцій. Навпаки, це буде сигнал кремлю, що агресія окупається і що оголена сила є ефективним інструментом дій", – пояснив голова польського МЗС.

Він різко розкритикував позицію про необхідність "обережно" допомагати Україні, щоб не призвести до "ескалації конфлікту", або заклики до капітуляції Києва перед російськими вимогами, нагадавши про аналогічні обставини перед Другою світовою війною і під час неї.

"Ніколи не бракує кишенькових чемберленів, готових пожертвувати свободою чи територією інших людей заради власного спокою та тиші. Ми не можемо на це погодитися, тому що цей мир – навіть якщо нам вдасться його купити – буде ілюзорним і нестабільним", – підкреслив Сікорський.

Голова МЗС Польщі наголосив, що підтримка України повинна тривати й тоді, коли вона не призводить до негайних успіхів, позаяк "справжніх союзників знаходять у часи випробувань".

"російська агресія проти України – остання колоніальна війна в історії. Я вважаю, що росія повинна програти цю війну. Це в інтересах не лише України та решти демократичної Європи, а й самих росіян. Тільки росія, позбавлена імперських амбіцій, буде країною, здатною побудувати передбачувану, справедливу державу, яка дбатиме про інтереси своїх громадян, а не посилатиме їх тисячами на смерть", – підсумував він.

Польща, Сікорський
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