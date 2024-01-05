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Геращенко: Комітет Ради планує визначитися щодо урядового законопроєкту про мобілізацію 9 січня

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Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради планує визначитися щодо урядового законопроєкту про мобілізацію 9 січня. Про це депутат Верховної Ради Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність") повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

При цьому вона посилається на інформацію від колежанки по фракції та членкині комітету з Нацбезпеки Ірини Фріз.

"Представниця "Європейської солідарності" в комітеті нацбезпеки Ірина Фріз інформує, що рішення по урядовому та альтернативним законопроєктам щодо мобілізації планується приймати на комітеті 9.01", - написала вона.

Геращенко зазначила, що сьогодні на комітеті прошов перший раунд обговорення, висловлені зауваження до блоків законопроекту.

З її слів, представники Міністерства оборони погодилися з певними висловленими зауваженнями щодо урядового законопроєкту в контексті корупційних і антиконституційних ризиків, але не зрозуміло, якою буде позиція "слуг" під час голосування в комітеті за самі проєкти законів.

Вона також наголосила, що ні про який компромісний законопроєкт поки мова не йшла.

мобілізація, Геращенко
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