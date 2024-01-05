Геращенко: Комітет Ради планує визначитися щодо урядового законопроєкту про мобілізацію 9 січня

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради планує визначитися щодо урядового законопроєкту про мобілізацію 9 січня. Про це депутат Верховної Ради Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність") повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.
При цьому вона посилається на інформацію від колежанки по фракції та членкині комітету з Нацбезпеки Ірини Фріз.
"Представниця "Європейської солідарності" в комітеті нацбезпеки Ірина Фріз інформує, що рішення по урядовому та альтернативним законопроєктам щодо мобілізації планується приймати на комітеті 9.01", - написала вона.
Геращенко зазначила, що сьогодні на комітеті прошов перший раунд обговорення, висловлені зауваження до блоків законопроекту.
З її слів, представники Міністерства оборони погодилися з певними висловленими зауваженнями щодо урядового законопроєкту в контексті корупційних і антиконституційних ризиків, але не зрозуміло, якою буде позиція "слуг" під час голосування в комітеті за самі проєкти законів.
Вона також наголосила, що ні про який компромісний законопроєкт поки мова не йшла.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023