МОЗ: Від початку епідсезону в Україні зареєстровано 7 летальних випадків через захворювання на грип

В Україні від початку епідемічного сезону зареєстровано 7 летальних випадків через захворювання на грип.
Про це повідомив центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
«У Івано-Франківській області зареєстровано 3 нових летальних випадки внаслідок грипу. Всього від початку епідемічного сезону 7 людей померло внаслідок захворювання», - сказано в повідомленні.
Усього за останній тиждень року, з 24 по 31 грудня, на ГРВІ захворіло 130 359 осіб, з них 69 839 – діти віком до 17 років. У лікарні було госпіталізовано 4595 хворих, серед них 2417 неповнолітніх.
Також за цей період було встановлено 6746 випадків захворювання на COVID-19, з них 702 - це діти.
За даними епіднагляду, 39 осіб, які мали позитивний діагноз на COVID-19, померли. Двоє з них – це діти віком до 14 років.
Однак у всіх регіонах України, окрім Чернівецької області, зберігається неепідемічний рівень.
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