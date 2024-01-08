Міноборони: Повітряні сили знищили 3800 російських повітряних цілей у 2023 році

Повітряні сили ЗСУ протягом 2023 року знищили 3800 повітряних цілей, запущених російськими окупантами.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Зазначається, що у повітрі було ліквідовано:
"Наші відважні воїни здійснили неймовірну роботу в 2023-му. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які допомагають Україні в посиленні можливостей протиповітряної оборони" - зазначили у ЗСУ.
Там також наголосили, що попереду ще більше досягнень і закликали вірити в ППО України.
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