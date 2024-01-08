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Міноборони: Повітряні сили знищили 3800 російських повітряних цілей у 2023 році

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Повітряні сили ЗСУ протягом 2023 року знищили 3800 повітряних цілей, запущених російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що у повітрі було ліквідовано:

  • 887 крилатих ракет;
  • 15 аеробалістичних ракет Кинджал;
  • 41 іншу балістичну ракету;
  • 2691 дрон Shahed;
  • 35 безпілотників Lancet;
  • 131 БпЛА Орлан та інших.

"Наші відважні воїни здійснили неймовірну роботу в 2023-му. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які допомагають Україні в посиленні можливостей протиповітряної оборони" - зазначили у ЗСУ.

Там також наголосили, що попереду ще більше досягнень і закликали вірити в ППО України.

дрони, ЗСУ, ракети, Повітряні сили
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