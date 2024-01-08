Україна отримає літаки F-16 від Данії із запізненням

Україна може отримати від Данії перші шість літаків F-16 орієнтовно у другому кварталі-2024, хоча попередньо очікувалось, що винищувачі будуть передані нашій країні на початку цього року. Про це повідомляє видання Berlingske після розмови з представниками Міністерства оборони Данії.

За інформацією даньського відомства, Україна поки ще не виконала умови, щоб отримати літаки. Зокрема, мова йде про:

підготовку українських пілотів,

наявність логістики та інфраструктури для обслуговування літаків в Україні.

При цьому Міністерство оборони Данії не деталізує причини зриву графіку процесу передачі літаків.

Водночас з цим, у відомстві зазначають: зараз перші шість українських пілотів проходять активне навчання в Данії, тож можуть бути готові до вилетів вже навесні.

Ще восени 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна наразі немає відповідної інфраструктури для експлуатації винищувачів F-16. Тож, за оптимістичним сценарієм, поставки літаків будуть у першій половині 2024 року, коли пілоти закінчать навчання та підготують летовища.

Щоб наша країна змогла отримати та обслуговувати сучасні винищувачі, при Міністерстві оборони України було створено спеціальну структуру, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.

Основними напрямами роботи стануть: