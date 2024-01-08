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Годжес: Малоймовірно, що Україну запросять у НАТО на Вашингтонському саміті

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Малоймовірно, що Україну запросять у НАТО на Вашингтонському саміті 2024 року.

Колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес сказав про це в ефірі телемарафону, передає Gazeta.ua.

"Я не налаштований оптимістично - я не чую висловів чи розмов, які вказували б на те, що 2024 року у Вашингтоні результат може бути успішнішим, ніж 2023-го у Вільнюсі. Я дивлюся на Орбана в Угорщині, на Фіцо у Словаччині - вони обидва зараз виконують кремлівську роботу в різні способи всередині ЄС", - сказав він.

Годжес наголосив, що Україні треба допомогти здобути перемогу. Це відповідає інтересам США.

"НАТО стане кращим того самого дня, коли прийме Україну. Але я буду чесний з вами та моїми українськими друзями - я зараз не дуже оптимістичний, що ми побачимо щось краще порівняно з тим, що ми побачили на саміті НАТО у Вільнюсі", - підсумував Годжес.

НАТО, Годжес
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