«Бас» про російську армію: Уже навіть ті бомжі і зеки, які минулого року були якісь там «чмобіки», зараз вже вишколені бійці

Артилерист батальйону «Вовків Да Вінчі» «Бас» розповів, як змінилася російська армія за період повномасштабного вторгнення. В інтерв’ю для Tsn.ua військовий наголосив, думати, що ворог деградує – велика помилка.
«Вони, звісно ж, розвиваються. Налаштовують виробництво, підприємства ставлять на військові рейки. Про яку деградацію можна говорити? Вони модернізуються, затарюються в Ірану, Кореї, щось там у Китаю беруть. Нормальний в них розвиток. І в тому числі технологічний, що важливо. Вони не просто нагрібають чергову кількість техніки чи ще щось, вони саме технологічно розвиваються. Запитайте будь-якого військового – усі скажуть, наскільки вони просунулися в плані тих самих безпілотників», – розповів «Бас».
Військовий каже, що певний рівень деградації в російській армії відбувався, коли вони почали нагрібати «м’ясо» з колоній. Це не були якісь якісні бійці, які могли добре воювати.
«Вони просто набрали кількість. Деградація якості піхоти певний час була. Але час бере своє, війна не припиняється, бойовий досвід здобувається. Уже навіть ті бомжі і зеки, які минулого року були якісь там «чмобіки», зараз вже вишколені бійці, які побачили крові, що таке справжній бій і як себе в ньому вести. Це вже набір справжніх спеціалістів, які можуть підготувати чергових «чмобіків». Хай їх зі 100 виживає 12, але це вже 12 фахівців», – розповів «Бас».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023