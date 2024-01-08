Петреус: Якщо путін вважатиме вторгнення в Україну успішним, він рушить далі – у Молдову та країни Балтії

Підтримка України з боку Конгресу США є принципово важливою, оскільки якщо російський диктатор володимир путін вважатиме своє вторгнення в Україну успішним, він рушить війська далі до Європи – Молдови та країн Балтії. Про це в інтерв'ю CNN заявив колишній глава Центрального розвідуправління США Девід Петреус.

У Конгресі США є сильний двопартійний консенсус щодо виділення допомоги Україні, під питанням поки що залишається коли саме допомогу буде виділено, сказав Петреус в ефірі CNN.

Колишній директор ЦРУ підкреслив, що для допомоги Україні потрібно "багато мільярдів", проте він вважає такі витрати абсолютно необхідними, оскільки вони дозволять запобігти перемозі путіна і неминучому у цьому випадку перенесенню їм війни далі до Європи.

"Якщо путін вважатиме, що досяг істотних для нього результатів в Україні, він не зупиниться. "Наступною в його прицілі буде Молдова, або, можливо, одна з країн Балтії", – сказав Петреус.