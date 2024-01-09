Єврокомісар з питань транспорту звернулася до Польщі через блокування кордону з Україною

Єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку через блокування прикордонних переходів біля кордону з Україною. Брюссель закликає Варшаву забезпечити вільний рух автотранспорту, повідомляє RMF FM.

Зазначається, що Єврокомісія "залишається дуже стурбованою" блокуванням прикордонного переходу Дорогуськ і тим фактом, що інші прикордонні переходи між Польщею та Україною все ще заблоковані. Блокада кордону має важливі наслідки для України, Польщі та Європейського Союзу.

Єврокомісар нагадала Польщі про зобов'язання забезпечити вільний рух транспортних засобів на кордоні з Україною відповідно до з угодою про автомобільний транспорт між ЄС та Україною.

Також Єврокомісія запропонувала співпрацю та підтримку для розв'язання проблем. Не виключене проведення ще однієї тристоронньої зустрічі представників Польщі, України та ЄС "коли це буде необхідно".

У ЄК зазначили, що нині переговори стосуються поліпшення функціонування української системи електронної черги.

Порушення законодавства Євросоюзу шляхом блокування кордону може закінчитися позовом до суду ЄС та призвести до запровадження заходів, передбачених у договорах, для усунення таких порушень.