Борги перед Укренерго за минулий рік значно зросли

За 2023 рік заборгованість НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку перед учасниками зросла на 44% - до 18,4 млрд грн. Водночас заборгованість учасників ринку перед "Укренерго" за цей період зросла на 40% - до 30,6 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розрахунки консалтингової компанії ExPro.

Зазначається, що станом на кінець 2023 року у структурі заборгованості НЕК "Укренерго" перед учасниками ринку, частка боргу перед постачальниками послуг з балансування складає 80%, перед сторонами, відповідальними за баланс - 20%.

Найбільший борг "Укренерго" на балансуючому ринку перед державною "Укргідроенерго", державними та приватними тепловими електростанціями та теплоелектроцентралями.

Як вказував голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на одному із останніх засідань комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП, основна частина приросту заборгованості припадає на постачальника останньої надії "Укрінтеренерго".

"Тобто ми розуміємо, що природою цього зростання боргу постачальника "останньої надії" є факт, що все ще є багато споживачів, які споживають електроенергію, яких не можна, очевидно, відключити від споживання, і які при цьому не купують та не оплачують її. Тобто це проблема балансуючого ринку. Вона сьогодні не вирішена. І якогось значного покращення саме в цьому сегменті ми не бачимо", - казав він.

Зокрема, до переліку обʼєктів (близько 5,5 тисяч споживачів), які не можуть бути відключені від електроенергії, відносились водоканали, муніципальні підприємства, державні шахти та інша критична інфраструктура.

Після скасування наказу Міненерго №148 "Про врегулювання питань щодо постачання електричної енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану", в "Укренерго" очікують, що найближчим часом, Уряд запропонує вичерпний перелік "захищених споживачів".

Раніше народний депутат та член парламентського комітету з питань енергетики Андрій Жупанин заявив, що борги в енергетичній галузі України призводять до того, що роблять її непривабливою для інвесторів.