Японія та ООН закупили 70 тонн медикаментів для пологових будинків України

Уряд Японії та Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні спільно закупили 70 тонн ліків та медичних засобів для пологових будинків України.

Про це повідомило посольство Японії в Україні.

Зазначається, що медикаменти були закуплені для 93 пологових будинків.

Нагадаємо, Японія придбала для України великогабаритне енергообладнання загальною потужністю близько 200 МВт: п'ять газотурбінних установок і сім великих трансформаторів.