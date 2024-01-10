МЗС Польщі закликає США ухвалити новий закон щодо продовження допомоги Україні

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликає американський Конгрес ухвалити новий закон щодо продовження допомоги Україні. Про це Сікорський повідомив в інтерв'ю CNN.

За його словами, наслідки перемоги путіна в Україні були б «катастрофічними».

«Зрозуміло, що насамперед для України, але також для її сусідів, Європи та всієї системи союзів США», – сказав Сікорський.

Він зазначив, що українці потребують озброєння для протистояння росіянам.

«За кілька відсотків коштів американського оборонного бюджету українці знищили половину російської армії. Ціна стримування путіна після того, як він завоює Україну, буде набагато вищою, ніж ціна збереження підтримки України», – заявив дипломат.

Глава відомства підкреслив, що американським законодавцям слід ухвалити закон про продовження допомоги Україні, який допоможе вести оборону від рф.