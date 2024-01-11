Укрзалізниця: Ми не бачимо можливості підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення

"Укрзалізниця" не планує підвищення вартості внутрішніх пасажирських перевезень.

Про це в інтерв'ю Українському радіо повідомив керівник із пасажирських комунікацій "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

"У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною. Тобто, ми не бачимо можливості, навіть морально-етичної, підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення", - сказав Шевченко.

Також він зауважив, що у 2024 році компанія планує збільшити рухомий склад поїздів "Інтерсіті".

"Гадаю, цього року зможемо дати якісь новини. Йдеться про інвестиції, які навіть під час війни є абсолютно виправданими, тому що ми перевозимо всіх і все, тож внутрішня мобільність потрібна як економіці, так і армії", - пояснив керівник із пасажирських комунікацій.

Крім того, Олександр Шевченко повідомив, що дуже важливим і затребуваним є сполучення зі сходом і півднем України – наприклад, Краматорськ, Покровськ, Запоріжжя, Миколаївський і Херсонський напрямки. Він зазначив, що через великий потік пасажирів "Укрзалізниця" продовжить надавати максимальну кількість поїздів на ці маршрути.

Ще один популярний напрямок серед пасажирів – західна частина України, в тому числі гори. За словами посадовця, на оздоровлення їдуть багато дитячих груп, а також людей на реабілітацію та оздоровлення.

"Зараз по суті ми — єдина логістична артерія, що везе все і всіх", — зауважив Шевченко.