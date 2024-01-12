У МВФ розповіли, хто повинен приймати рішення щодо конфіскації російських активів

МВФ вважає, що рішення про конфіскацію російських активів мають приймати самі країни, де розміщені заморожені кошти рф, та стежить за дискусіями, щоб оцінити можливий вплив таких рішень на міжнародну фінансову систему.
Так відповіла в четвер на запитання власного кореспондента Укрінформу у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.
«По-перше, маю сказати, що будь-які рішення, пов’язані з конфіскацією російських активів або накладенням податків на частку в цих активах, повинні прийматися на рівні відповідних органів влади країн (де розміщені заморожені активи рф – ред.)», - зауважила представниця Фонду.
Вона також зазначила, що МВФ стежить за поточними дискусіями, щоб оцінити «потенційні економічні наслідки для будь-якої з країн-членів (Фонду – ред.) або наслідки для міжнародної валютної системи». За її словами, оцінки МВФ залежатимуть від того, які конкретні дії вживатимуться з боку цих країн.
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