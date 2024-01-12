Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

МОЗ: Уряд Японії придбає медичне обладнання для 25 українських лікарень

124

У січні 25 лікарень у Миколаївській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях за підтримки уряду Японії отримають медичне обладнання. Про це сьогодні 11 січня повідомила пресслужба МОЗ.

Повідомляється, що обладнання на 14 млн грн уже придбане, його розвозять у лікарні. Опікується цим пацієнтська організація БО 100% Життя в рамках меморандуму із японською стороною.

Уже півтора року за підтримки японської організації Peace Winds Japan (PW) українські лікарні отримують медичні препарати. Від початку повномасштабного вторгнення 57 медичних закладів у найбільш постраждалих від російської агресії регіонах отримали ліки на суму близько 1,5 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Японія придбала для України великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт: п'ять газотурбінних установок і сім великих трансформаторів.

Японія, лікарня
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 12 января 2024
Четверг, 11 января 2024
Среда, 10 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023