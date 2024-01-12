МОЗ: Уряд Японії придбає медичне обладнання для 25 українських лікарень

У січні 25 лікарень у Миколаївській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях за підтримки уряду Японії отримають медичне обладнання. Про це сьогодні 11 січня повідомила пресслужба МОЗ.

Повідомляється, що обладнання на 14 млн грн уже придбане, його розвозять у лікарні. Опікується цим пацієнтська організація БО 100% Життя в рамках меморандуму із японською стороною.

Уже півтора року за підтримки японської організації Peace Winds Japan (PW) українські лікарні отримують медичні препарати. Від початку повномасштабного вторгнення 57 медичних закладів у найбільш постраждалих від російської агресії регіонах отримали ліки на суму близько 1,5 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Японія придбала для України великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт: п'ять газотурбінних установок і сім великих трансформаторів.