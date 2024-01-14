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Україна у маркетинговому році експортувала на 17% менше продукції агропромислового комплексу ніж торік

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Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня по 31 грудня 2023 року) експортувала 31 млн т продукції агропромислового комплексу (АПК), що на 17% менше, ніж за аналогічний період 2022/2023 МР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу у Фейсбуці.

"За перше півріччя 2023/24 маркетингового року Україна змогла експортувати 31 млн т агропромислової продукції різних видів, що на 17% менше аналогічного показника минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у грудні 2023 року Україна експортувала 7,7 млн т продукції АПК, що на 15% більше аналогічного показника попереднього місяця. При цьому не вся продукція встигла фізично перетнути кордон і значна кількість транспорту ще стоїть у чергах на виїзд.

У грудні торік Україна експортувала 5,4 млн т зернових культур (частка кукурудзи у структурі експорту - 64%, пшениці - 32%, ячменю - 4%), що на 20% більше, ніж у листопаді 2023 року. Експорт олійних культур становив 774 тис. т (частка соєвих бобів – 56%, ріпаку – 37% та насіння соняшнику – 5%), що на 14% менше, ніж у листопаді.

Україна у грудні експортувала 708,3 тис т рослинних олій, що на 15% більше, ніж у листопаді. Експорт макухи після вилучення рослинних олій у грудні зріс на 7% - до 493,7 тис. т. Інших видів агропромислової продукції було експортовано 401 тис. т, що на 5% більше, ніж у листопаді торік.

В УКАБ зауважують, що головна відмінна риса експорту в грудні 2023 року – це початок активного експорту кукурудзи завдяки наявності морського експорту, який дозволяє експортувати в такі країни, як Китай та Єгипет.

"Україні вкрай необхідно зберегти та наростити обсяги експорту. Незначні експортні відвантаження на початку маркетингового року призвели до накопичення залишків, насамперед зернових культур, і станом на початок 2024 року ми маємо більші перехідні залишки, ніж рік тому. А це «заморожені» кошти українських аграріїв, які необхідні для продовження господарської діяльності, особливо на фоні низьких цін на зернові та олійні культури на українському ринку", - підкреслюють в УКАБ.

УКАБ
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