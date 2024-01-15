Гроссі: окупанти відмовили експертам МАГАТЕ в доступі до реакторної зали енергоблока №6 ЗАЕС

російські окупанти відмовили в доступі до реакторної зали енергоблока №6 Запорізької АЕС новій групі експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка прибула на станцію після ротації 11 січня і подала відповідний запит, повідомляють на сайті МАГАТЕ.

"Ці обмеження на своєчасний доступ експертів до ЗАЕС перешкоджають здатності МАГАТЕ незалежно й ефективно оцінювати ситуацію з безпекою та захищеністю, включно з підтвердженням звітного статусу реакторних установок, басейнів відпрацьованого палива і пов'язаного з ними захисного обладнання", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Як уточнило агентство, росіяни заявили, що реакторний зал "опечатано", і запропонували повернутися приблизно за тиждень.

У МАГАТЕ звернули увагу, що відмова в грудні 2023 року його експертній групі в доступі до реакторної зали 1, 2 і 6 блоків стала першим випадком, коли експерти МАГАТЕ не отримали вчасного доступу до реакторної зали, яка перебувала в "холодній" зупинці. Крім того, з 18 жовтня минулого року МАГАТЕ не може отримати доступ до частин машинного залу кожного блоку. 10 січня йому знову обмежили доступ до машинних залів блоків №1,2.

Як прокоментував в. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, російські окупанти роблять усе, щоб приховати інформацію про реальну ситуацію на ЗАЕС, і черговий факт недопуску до блоків місії МАГАТЕ це підтверджує.

"Запорізька АЕС має якнайшвидше повернутися під контроль її законного оператора - "Енергоатому". Тільки так можна гарантувати безпеку найбільшого ядерного об'єкта Європи. А російські окупанти і ті, хто їм допомагає, мають понести покарання, адже вони наражають на небезпеку весь світ", - наголосив Котін.