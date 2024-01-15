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МЗС Польщі: США та ЄС можуть незабаром ухвалити пакети допомоги для України

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Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив віру у те, що Сполучені Штати та країни Євросоюзу незабаром ухвалять пакети допомоги для України.

Про це Сікорський написав у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Міністр зауважив, що у п'ятницю надійшли хороші новини з Києва – глава уряду Британії оголосив про виділення на підтримку України ще 2,5 млрд фунтів стерлінгів на рік.

"Я вірю, що подальші пакети допомоги незабаром будуть схвалені як Конгресом США, так і країнами-членами ЄС. Ціна можливої перемоги Росії буде набагато вищою, ніж вартість допомоги, якої зараз потребує Україна", – зауважив Сікорський.

МЗС Польщі, Сікорський
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