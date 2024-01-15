Задля підтримки України Швеція збільшує виробництво 155-міліметрових артилерійських боєприпасів

Управління військового забезпечення Швеції (FMV) підписало угоду з компанією Nammo про збільшення виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Про це повідомила пресслужба відомства.
Інвестиція фінансується Швецією та Європейським Союзом. Угода перетвориться на остаточний контракт за умови, що ЄС виділить кошти протягом першого кварталу 2024 року.
Як зазначив голова оперативного відділу армійської техніки FMV Йонас Лоцне, терміни постачання будуть скорочені, що збільшить можливості підтримки України.
За його словами, водночас Швеція зміцнює безпеку постачання артилерійських боєприпасів у свою та інші скандинавські країни у довгостроковій перспективі.
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