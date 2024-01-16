Міненерго та ПРООН презентували нову програму співпраці, спрямовану на "зелену" трансформацію енергосектору

Міністерство енергетики України та Програма розвитку ООН (ПРООН) презентували нову програму співпраці Build back greener, спрямовану на "зелену" трансформацію енергосектору.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з керівництвом Програми розвитку ООН (UNDP), під час якої партнери презентували нову Програму співпраці «Build back greener». Вона спрямована на відбудову українського децентралізованого енергосектору та прискорення «зеленого» переходу", - йдеться у повідомленні.
Нова програма передбачає коротко- та довгострокові проєкти «зеленої» трансформації енергетичного сектору. А саме: реконструкцію підстанцій високої та середньої напруги, зміцнення стійкості критичної муніципальної інфраструктури завдяки децентралізації генерації, децентралізовану модель виробництва «зеленої» енергії, підвищення енергоефективності в громадських будівлях.
Також під час зустрічі обговорювалися напрямки співпраці у збільшенні частки відновлюваних джерел енергії.
Галущенко зауважив, що відповідні цілі – невід’ємні складові Енергетичної стратегії України, яка відповідає загальноєвропейському Зеленому курсу і глобальним кліматичним цілям.
Очільник Міненерго також акцентував на перспективах впровадження і розвитку «розумних» мереж та мікромереж в Україні та залученні потенційних інвесторів для реалізації таких проєктів.
Участь у зустрічі взяли заступник регіонального директора Бюро ПРООН у країнах Європи та Центральної Азії Нік Рене Хартманн, постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє, а також заступники міністра енергетики України.
«Ми дуже цінуємо співпрацю з ПРООН. Її ефективність підтверджують реалізовані проєкти - уже встановлені високовольтні трансформатори, а також передані газові турбіни від наших японських партнерів», - підкреслив Галущенко.
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