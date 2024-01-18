Надходження акцизного податку до держбюджету у 2023 році збільшилось на 25 млрд грн

Надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні та імпортних підакцизних товарів становили 103,4 млрд грн у 2023 році. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Це на 15,5% більше, ніж планувало Міністерство фінансів, і на 31,8% (25 млрд грн) більше, ніж за 2022 рік.
Виконання показників доходів досягнуто завдяки додатковим надходженням від вироблених в Україні підакцизних товарів.
Зокрема, тютюну та тютюнових виробів – на 14,9 млрд грн, або 32,5% більше запланованого (46 млрд грн).
Лікеро-горілчаної продукції – на 3,7 млрд грн, або +86,5% від плану (4,3 млрд грн).
У грудні 2023 року надходження до держбюджету акцизного податку склало 8,2 млрд грн. З них додатково: тютюну та тютюнових виробів – на 1 млрд грн, лікеро-горілчаної продукції – на 420 млн грн, виноробної продукції (без додавання спирту) – на 40 млн грн.
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