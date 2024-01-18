Скібіцький: Ми маємо проводити контрнаступальні заходи, щоб не допустити втрату території

російські окупанти використають будь-яке припинення вогню на фронті в Україні для покращення положення і спробують відкрити нові напрямки. ЗСУ не стоятимуть бездіяльно в "глухій обороні", проте проводитимуть контрнаступальні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького на брифінгу в швейцарському Давосі.

За його словами, у військовій розвідці оцінюють, що на тактичному рівні бойові дії будуть продовжені.

"Ніхто не говорить про зупинку, чи тим паче про припинення вогню. Будь-яке припинення вогню рф буде використовувати для поліпшення тактичного положення та набуття більшої спроможності для відновлення чи відкриття нових напрямків бойових дій", - зазначив Скібіцький.

Так, представник ГУР заявив, що бойові дії будуть продовжені, зокрема попри складні погодні умови.

"Ми просто не можемо втратити свою територію через бездіяльність", - наголосив він.

Висловлюючись про ризики "заморозки" вогню на театрі воєнних дій та теоретичного переходу ЗСУ до так званої "глухої оборони" Скібіцький зауважив, що російські загарбники у ході війни вчаться, і "доволі швидко".

"В такому випадку, якщо ми навіть перейдемо в глуху оборону, як багато хто каже, і почнемо розвивати наш ОПК, то ворог не зупиниться. Ми повинні розвивати все: і повітряну оборону, і дбати, щоб наш ОПК був захищений, і ми маємо проводити контрнаступальні заходи, щоб не допустити втрату території", - заявив він.

Представник ГУР додав, що "досвід 2023 року нам це показав".