Скібіцький: Ми маємо проводити контрнаступальні заходи, щоб не допустити втрату території

російські окупанти використають будь-яке припинення вогню на фронті в Україні для покращення положення і спробують відкрити нові напрямки. ЗСУ не стоятимуть бездіяльно в "глухій обороні", проте проводитимуть контрнаступальні заходи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького на брифінгу в швейцарському Давосі.
За його словами, у військовій розвідці оцінюють, що на тактичному рівні бойові дії будуть продовжені.
"Ніхто не говорить про зупинку, чи тим паче про припинення вогню. Будь-яке припинення вогню рф буде використовувати для поліпшення тактичного положення та набуття більшої спроможності для відновлення чи відкриття нових напрямків бойових дій", - зазначив Скібіцький.
Так, представник ГУР заявив, що бойові дії будуть продовжені, зокрема попри складні погодні умови.
"Ми просто не можемо втратити свою територію через бездіяльність", - наголосив він.
Висловлюючись про ризики "заморозки" вогню на театрі воєнних дій та теоретичного переходу ЗСУ до так званої "глухої оборони" Скібіцький зауважив, що російські загарбники у ході війни вчаться, і "доволі швидко".
"В такому випадку, якщо ми навіть перейдемо в глуху оборону, як багато хто каже, і почнемо розвивати наш ОПК, то ворог не зупиниться. Ми повинні розвивати все: і повітряну оборону, і дбати, щоб наш ОПК був захищений, і ми маємо проводити контрнаступальні заходи, щоб не допустити втрату території", - заявив він.
Представник ГУР додав, що "досвід 2023 року нам це показав".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023