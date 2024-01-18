Загородній: Завдяки роботі СБУ Україні вдається уникати техногенних катастроф

Те що Україні вдається уникати техногенних катастроф – заслуга СБУ, яка кожного тижня затримує російських диверсантів та коригувальників вогню. Про це пише політолог Тарас Загородній.
"В самій росії постійно стаються диверсії на залізниці, складах та нафтобазах – це наші вдалі спецоперації. рф аналогічними досягненнями похвастатись не може", - акцентує експерт.
Політолог згадує про вагнерівця, якого днями затримало СБУ, коли він встановлював GPS-трекери на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. "Якби диверсанту вдалося встановити маячки на енергооб’єкти, це призвело б до значних людських жертв, а збитки сягали б мільйонів доларів. Не виключено, що столиця опинилась би на межі блек-ауту. Прикметно, що диверсанта для цієї мети закидали через кордон. Про що це свідчить? Російські мережі агентів, які були в Україні на початку війни, вже вичищені. Зараз для диверсій гру змушене закидати диверсантів із-за кордону", - вважає Загородній.
"Зараз СБУ розслідує більше 100 кримінальних справ щодо створення терористичних груп чи організацій і понад 50 – щодо диверсій. За кожною справою стоїть попереджений теракт чи обстріл. 233 навідника чекають судового вироку. 82 зрадники вже відбувають тривалі терміни ув’язнення", - наводить статистику експерт.
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