Дипломат: Минулорічні очікування партнерів України від контрнаступу були "фактично тупими"

Партнери можуть очікувати серйозного просування України на полі бою, якщо нададуть усе необхідне для перемоги над спільним ворогом, вважає експосол США в Україні Джон Гербст. Про це він заявив під час дискусії у Давосі.
Дипломат зауважив, що минулорічні очікування партнерів від контрнаступу України були "фактично тупими". За його словами, вони були б виправданими, якби Вашингтон і Берлін домовилися про справжню підтримку України.
"Минали місяці, але ми весь час знаходили якісь причини не поставляти Україні певні види озброєнь. Але якщо ми правильно озброїмо Україну, то буде серйозне просування на полі бою", - сказав Гербст.
Він зауважив, що на успіх України на полі бою впливають розмови про заморожування конфлікту. Окрім того, важливою частиною проблеми, на думку Гербста, є те, що Захід не може правильно сформулювати суть питання - йдеться не про війну проти України, а про те, що ядерна держава хоче переглянути післявоєнний світовий порядок.
"Ми можемо говорити, що ми стомилися, але не можна ігнорувати той факт, що американці не надсилають своїх солдатів в Україну. Все, що ми робимо, - це надаємо підтримку країні, яка бореться і має перемогти нашого ворога", - сказав дипломат.
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