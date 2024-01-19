ДЦЗ: Те, що стосується вакансій Сил оборони – це дійсно добровільна згода людини

Вакансії Сил оборони на сайті Центру зайнятості не є інструментом мобілізації, оскільки вони мають добровільну основу.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила директор Державного центру зайнятості (ДЦЗ) Юлія Жовтяк.

«Те, що стосується вакансій Сил оборони – це дійсно добровільна згода людини. Тобто ці вакансії не будуть означати обов’язковість і умови підходящої роботи, такі як були зазвичай. Тобто наша мета просто запропонувати людям (роботу, – Ред.)», – каже вона

Крім того, Жовтяк наголосила, що серед військових вакансій є і цивільні, наприклад, кухар, водії, менеджер закупівель, медсестра тощо.

«І це, зазвичай, не означає, що людина буде саме умовно кажучи у зоні бойових дій. Наша місія допомогти з таким пошуком, але це суто добровільно для людей. Ми хочемо пояснити, щоб наші люди, які звертаються до служби зайнятості, (інколи вони не мають статус безробітного, вони просто шукають роботу), щоб вони це не розцінювали як мобілізацію. Це суто їх добровільний пошук роботи», – пояснює вона.

Також Жовтяк додала, що минулого року був запущений Єдиний портал вакансій на сайті служби зайнятості, в якому поєднуються пропозиції роботи від Державної служби зайнятості й передових сайтів пошуку роботи, таких як Work.ua, Robota.ua, PidBir та Jooble тощо.

«Це було зроблено для того, аби спростити для людей пошук роботи і щоб це було в одному джерелі пошуку», – каже вона.

На сьогодні щодня оновлюється портал вакансій і наразі на Єдиному порталі вакансій є близько 200 тис. пропозицій роботи. Проте лише одна тисяча з них – це вакансії Сил оборони.

«Те, що стосується нашого меморандуму, який був заключний, він означає, що просто за допомогою технічних засобів з сайту Robota.ua на Єдиному порталі вакансій створена окрема підгрупа як Вакансії Сил оборони, в яку вигружаються саме вакансії, які є на сайті Robota.ua. На сьогодні там близько однієї тисячі вакансій. Наша мета долучитися до допомоги підбору кандидатів для Сил оборони на засадах рекруту», – наголосила вона.

Крім того, якщо людина відмоляється від двох пропозицій підходящої роботи, їй призупиняється статус безробітного.

«Але на сьогодні ми вже давно змінюємо наш стереотип роботи і намагаємося підібрати роботу людині, яку дійсно вона бажає», – додала Жовтяк.