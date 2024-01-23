Посол: ЗСУ зруйнували практично 20% російського флоту в Чорному морі

Події 2023 року в Чорному морі стали справжньою перемогою України, яка мала геостратегічний і економічний ефект. Тоді Збройні Сили України зруйнували практично 20% російського флоту.
Як пише gazeta.ua, про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомив посол Британії в Україні Мартін Гарріс.
"Це дуже велике досягнення. Ми вважаємо, що ЗСУ зруйнували практично 20% російського флоту. І ви також відігнали російський флот на 300 км з Севастополя - до Новоросійська", - сказав він.
За словами дипломата, у результаті дій українських військових - захід Чорного моря відкрився для українського експорту. Гарріс зокрема зауважив, що новий коридор працює, однак - це "не тільки зерновий коридор, це коридор для всіх товарів української економіки".
Посол звернув увагу на те, що внаслідок цих подій у 2023 році в України було зростання економіки 4,8% - набагато більше за прогноз Міжнародного валютного фонду.
"Це досягнення ЗСУ мало геостратегічний і економічний ефект. Я думаю, що це був дуже важливий момент у 2023 році. Те, що сталося в Чорному морі, - це насправді перемога України", - підсумував дипломат.
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