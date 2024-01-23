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Шмигаль: Цього року Україна має три ключові завдання

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Цього року Україна має три ключові завдання і просить Польщу про допомогу у їх виконанні. Про це прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час спільного брифінгу з главою польського уряду Дональда Туском у Києві.

За словами посадовця, перше завдання – це погодження Європейською радою інструменту фінансової підтримки Ukraine Facility.

Другим завданням очільник українського уряду назвав початок переговорного процесу, вступ України в ЄС.

«І третє, це чіткі та сміливі рішення на Вашингтонському саміті НАТО щодо руху України до членства в Альянсі», – додав він.

Прем’єр-міністр України наголосив, що держава сподівається на підтримку Польщі у виконанні всіх вищеперелічених завдань.

«Вдячні за підтримку у всіх цих питаннях і напрямках», – резюмував Шмигаль.

Шмигаль, Туск
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