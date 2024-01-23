Шмигаль: Цього року Україна має три ключові завдання

Цього року Україна має три ключові завдання і просить Польщу про допомогу у їх виконанні. Про це прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час спільного брифінгу з главою польського уряду Дональда Туском у Києві.
За словами посадовця, перше завдання – це погодження Європейською радою інструменту фінансової підтримки Ukraine Facility.
Другим завданням очільник українського уряду назвав початок переговорного процесу, вступ України в ЄС.
«І третє, це чіткі та сміливі рішення на Вашингтонському саміті НАТО щодо руху України до членства в Альянсі», – додав він.
Прем’єр-міністр України наголосив, що держава сподівається на підтримку Польщі у виконанні всіх вищеперелічених завдань.
«Вдячні за підтримку у всіх цих питаннях і напрямках», – резюмував Шмигаль.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023