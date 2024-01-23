Шмигаль: Україна та Польща також мають колосальний потенціал співпраці у сфері енергетики

Очільник уряду України та Прем’єр-міністр Польщі обговорили розбудову електроенергетичних інтерконекторів.
Про це Денис Шмигаль повідомив під час спільного брифінгу з Дональдом Туском у Києві, передає кореспондент Укрінформу.
«Україна та Польща також мають колосальний потенціал співпраці у сфері енергетики», - зазначив очільник українського уряду.
За його словами, з Прем’єр-міністром Польщі обговорили розбудову електроенергетичних інтерконекторів до вже збудованого інтерконектору між Хмельницькою атомною станцією і Жешувом. Також політики обговорили необхідність будівництва ще двох «Рівненська АЕС – Хельм» та «Львівська – Кросно».
«Ми також прагнемо розпочати роботу над будівництвом нового конектору наших нафтопроводів. Частина «Броди – Адамова застава» могла би стати частиною нового маршруту в межах проєкту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору», - акцентував він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023