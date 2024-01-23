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Шмигаль: Україна та Польща також мають колосальний потенціал співпраці у сфері енергетики

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Очільник уряду України та Прем’єр-міністр Польщі обговорили розбудову електроенергетичних інтерконекторів.

Про це Денис Шмигаль повідомив під час спільного брифінгу з Дональдом Туском у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

«Україна та Польща також мають колосальний потенціал співпраці у сфері енергетики», - зазначив очільник українського уряду.

За його словами, з Прем’єр-міністром Польщі обговорили розбудову електроенергетичних інтерконекторів до вже збудованого інтерконектору між Хмельницькою атомною станцією і Жешувом. Також політики обговорили необхідність будівництва ще двох «Рівненська АЕС – Хельм» та «Львівська – Кросно».

«Ми також прагнемо розпочати роботу над будівництвом нового конектору наших нафтопроводів. Частина «Броди – Адамова застава» могла би стати частиною нового маршруту в межах проєкту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору», - акцентував він.

Шмигаль, Туск
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