Експерт: Для перемоги над рф потрібно мобілізовувати людей не тільки на фронт

Україні для перемоги над росією потрібно не тільки мобілізовувати людей на фронт. Ті, хто ще залишаються у тилу, теж мають стати частиною мобілізованого суспільства та економіки.
Про це у своїй колонці пише бізнесмен і експерт у сфері енергетики Олександр Кацуба.
Головна мета державної політики у сфері економічної мобілізації країни – коректно визначати пріоритети, на яких ми як суспільство і як держава маємо зосередитись. Бо війна вимагає мобілізації тилу не тільки для виробництва зброї, але й для забезпечення війни грошима, забезпечення того ж виробництва електрикою і теплом, створення нормальних умов для життя в Україні цивільного населення, пише експерт.
Треба обмежити прагнення окремих чиновників вводити різні нові рівні регулювання. Наприклад, регулювання цін. Бо Радянський Союз нам довів, що регулювання цін веде тільки до дефіциту. Ніяких додаткових економічних чи військових можливостей у нас від того не виникне, пише Кацуба.
Держава має діяти прагматично: якщо піднімати податки - то у відповідь спрощувати адміністрування, потрібно максимально завантажити українські державні та приватні компанії замовленнями для Сил оборони, розповсюдити державну кредитну програму 5-7-9 на всі підприємства, які виробляють товари для потреб Сил оборони, потрібно працювати над тим, щоб повертати кваліфікованих працівників з-за кордону чи вербувати іноземних спеціалістів для ключових галузей економіки – воєнного виробництва, енергетики, технологічної промисловості.
"Ці кроки не призведуть до економічного дива, бо під час війни воно неможливе. Але допоможуть нам краще воювати. І перемагати", – резюмує експерт.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023