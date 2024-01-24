Остін: США не володіють доказами нецільового використання озброєння, наданого Україні

Сполучені Штати Америки не володіють жодними достовірними доказами нецільового використання або незаконної передачі третім сторонам американського озброєння, наданого Україні. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у своїй вступній промові під час відкриття онлайн-засідання 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
"Ми бачимо, що Україна використовує надані нами спроможності для захисту від російської агресії", – наголосив Ллойд Остін.
За його словами, Сполучені Штати продовжують наполегливо працювати над моніторингом та звітністю про безпекову допомогу США, надану Україні.
Він також наголосив, що союзники повинні продовжувати зосереджуватися як на безпосередніх потребах України на полі бою, так і на довгостроковій допомозі з підтримки та модернізації наших Сил оборони.
Міністр оборони США подякував країнам, які вже оголосили про нові довгострокові пакети з підтримки від часу попередньої зустрічі Контактної групи - зокрема, Естонії, Німеччині, Латвії, Литві, Нідерландам, Норвегії, Швеції та Великій Британії.
"Підтримка України у її боротьбі проти тиранії робить усі наші країни безпечнішими. Суверенна та безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки", - наголосив він.
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