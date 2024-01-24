Юсов: Зараз "друга армія світу" з протягнутою рукою звертається по зброю до КНДР

російська федерація позиціювала себе "другою армією світу", однак зараз "з протягнутою рукою" звертається по зброю до Північної Кореї.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише Gazeta.ua з посиланням на Liga.net.

22 січня Міністерство оборони Великої Британії надало групі експертів ООН супутникові фотографії північнокорейських вантажів, які постачаються в рф, їх опублікувало видання The Guardian. Там видно три російські кораблі: "Майя", "Ангара" і "Мария". Вони завантажують контейнери у північнокорейському порту Наджін. Далі судна ідуть транзитом до російських портів на Далекому Сході.

Коментуючи це, представник ГУР сказав, що рф і Північна Корея співпрацюють.

Є підтверджена інформація про постачання росії північнокорейських артилерійських боєкомплектів і бойових комплектів для реактивних систем залпового вогню, повідомив Юсов.

Звертатися за постачанням боєкомплектів та інших номенклатур озброєння - це приниження для кремля, сказав Юсов.

"Це говорить про проблеми в оборонному комплексі агресора й, звичайно, ставить під сумнів їхні стратегічні можливості", - резюмував представник ГУР.