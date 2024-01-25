Речник прем’єра Британії: Громадськість має підготуватися до необхідності воювати в разі гіпотетичного нападу росії

Речник прем’єр-міністра Великої Британії прокоментував заяву голови Генштабу Патріка Сандерса про те, що громадськість має морально підготуватися до необхідності воювати в разі гіпотетичного нападу росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
На запитання журналістів, чи обговорюють у британському уряді можливість запровадження призову до армії, представник Даунінг-стрит заявив, що "свідчень цього немає, й уряд не має наміру це опрацьовувати".
"Британська армія пишається традицією добровільного призову. Ми не плануємо це змінювати", – додав речник Сунака, вказавши, що "гіпотетичні сценарії" потенційних майбутніх конфліктів "користі не несуть".
Головнокомандувач армії Британії раніше заявив, що британська влада має морально налаштовувати громадськість на те, що у майбутньому, можливо, доведеться воювати з росією, і в такому разі багатьом британцям потрібно буде служити в армії.
Схожі заяви останнім часом пролунали від військових багатьох інших країн.
Так, міністр оборони Німеччини припускає, що росія може напасти на когось із членів НАТО через 5-8 років. Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.
А головнокомандувач Збройних сил Норвегії закликав не гаяти "вікно можливостей" на підготовку до потенційного прямого протистояння росії, тому що цей час може скінчитись вже за кілька років.
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