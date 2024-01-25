Туск анонсував зустріч щодо актуальної проблеми українських та польських аграріїв

У березні 2024 року у Варшаві відбудеться зустріч представників урядів Польщі та України, на якій пройдуть консультації щодо актуальної проблеми аграріїв.
Польська сторона активно готується до цього засідання на тлі посилення протестів фермерів щодо імпорту з України.
Про це в ефірі Polskie Radio 24 розповів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
«Для мене дуже важливо прийняти домовленості з Києвом, щоб польський ринок, польські сільгоспвиробники, польські фермери не опинилися під загрозою неконтрольованого притоку сільськогосподарської продукції з України», — зазначив політик.
Він додав, що його команда добиватиметься досягнення угод, за яких вся українська продукція імпортуватиметься лише за згодою державних структур Польщі.
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