Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Туск анонсував зустріч щодо актуальної проблеми українських та польських аграріїв

149

У березні 2024 року у Варшаві відбудеться зустріч представників урядів Польщі та України, на якій пройдуть консультації щодо актуальної проблеми аграріїв.

Польська сторона активно готується до цього засідання на тлі посилення протестів фермерів щодо імпорту з України.

Про це в ефірі Polskie Radio 24 розповів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Для мене дуже важливо прийняти домовленості з Києвом, щоб польський ринок, польські сільгоспвиробники, польські фермери не опинилися під загрозою неконтрольованого притоку сільськогосподарської продукції з України», — зазначив політик.

Він додав, що його команда добиватиметься досягнення угод, за яких вся українська продукція імпортуватиметься лише за згодою державних структур Польщі.

Туск
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 25 января 2024
Среда, 24 января 2024
Вторник, 23 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023