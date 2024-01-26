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Мінекономіки: Держава і роботодавці мають спільно напрацьовувати ефективні програми адаптації ветеранів війни

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Підтримка повернення ветеранів до цивільного життя та їх інтеграції в ринок праці - спільне завдання держави та бізнесу. Його успішне вирішення безпосередньо впливатиме на темпи економічного відновлення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра економіки Тетяни Бережної та представників провідних роботодавців країни, таких як ДТЕК, Укренерго, Укрпошта, МХП.

"Більшість українських захисників та захисниць – це люди з активною життєвою позицією, унікальним досвідом, знаннями та навичками, які вони отримали на війні. Після демобілізації кожен з них повинен мати можливості реалізуватися в мирному житті. Завдання держави – створити інструменти для задоволення цих потреб. Тому турбота та піклування під час демобілізації вимагає обʼєднання зусиль бізнесу та держави з реалістичним усвідомленням масштабу виклику", - зазначила Тетяна Бережна.

За її словами, в бюджеті на 2024 рік на підтримку ветеранів, ветеранок та їхніх сімей передбачено майже 14 млрд грн. Це вдвічі більше, ніж минулого року.

Також закладені кошти на реалізацію державних програм, які допомагають нашим захисникам і захисницям самореалізовуватися та розвиватися.

Важливою складовою для ветерана є можливість повернутися на своє робоче місце, де він працював до армії. На жаль, частина наших захисників і захисниць повертаються із травмами та наслідками поранень. Тому вже зараз і держава, і роботодавці мають спільно напрацьовувати ефективні програми адаптації.

Присутні на заході представники найбільших роботодавців країни поділилися своїм напрацьованим досвідом у роботі з ветеранами та окреслили важливі напрямки, над якими треба працювати всією країною.

"Наша програма підтримки ветеранів в бізнесах ДТЕК на сьогодні складається з психологічної підтримки, допомоги в адаптації за підтримки наставників, перекваліфікації, додаткового медичного супроводу поранених та програми оздоровлення та реабілітації. Ми готові ділитися своїм досвідом та експертизою, а також брати участь у формуванні національної платформи, яка стане фундаментом комплексної та всебічної підтримки і допомоги нашим ветеранам", - розповів Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК.

Також він підкреслив, що майже 4 500 співробітників ДТЕК наразі захищають Україну в лавах Збройних Сил.

Мінекономіки, Бережна
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