Естонія віддаватиме Україні частину свого ВВП в якості військової допомоги

Протягом наступних чотирьох років Україна отримуватиме 0,25% ВВП Естонії в якості військової допомоги. Про це повідомило Міноборони, передає УНН.
«Особлива вдячність за військову та фінансову допомогу нашій країні. Наші партнери як ніхто інший розуміють небезпеку, яка йде від росії. Протягом наступних чотирьох років 0,25% ВВП Естонії надходитимуть Україні як військова допомога», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Сьогодні заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков та Іван Гаврилюк зустрілися з постійним секретарем Міністерства оборони Естонії Кусті Сальмом та директором Естонського центру оборонних інвестицій Магнусом-Вальдемаром Сааром.
Там українська сторона подякувала за стійку підтримку незалежності та територіальної цілісності України, а також відмітила участь Естонії у створенні артилерійської коаліції, ІТ-коаліції та запуску Талліннського механізму для посилення кіберпідтримки України.
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