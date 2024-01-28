Міненерго: Під час війни в Україні побудували понад 660 МВт нових потужностей ВДЕ

Упродовж 2022-2023 років в Україні було побудовано понад 660 МВт електростанцій, що працюють на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.
"Протягом 2022 року побудовано близько 312 МВт нових потужностей ВДЕ, у 2023-му введено у роботу близько 350 МВт. Це сонячні, вітрові електростанції, а також біогазові та малі гідроелектростанції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у 2023 році близько 10% електроенергії було вироблено на вітро- та сонячних електростанціях, а з урахуванням гідроелектростанцій частка виробленої чистої енергії сягнула 20,3%.
«Ухвалена минулого року Енергетична стратегія України передбачає, що ми і надалі продовжуватимемо курс на виробництво чистої енергії. Вже у 2030 році частка ВДЕ має становити не менше 25% в енергетичному балансі, а до 2050 року Україна має досягти кліматичної нейтральності», - прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.
Він наголосив, що для України розвиток чистої енергії є одним із ключових чинників забезпечення енергетичної незалежності та енергетичної безпеки, особливо в умовах російської воєнної агресії.
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