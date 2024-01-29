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Наталуха: Нардепи розглядають ідею розширення бронювання військовозобов’язаних працівників на приватних підприємствах

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В українському парламенті розглядають ідею розширення бронювання військовозобов’язаних працівників на приватних підприємствах.

Як заявив виданню Фокус голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, нардепи думають над запровадженням фіксованої щомісячної ставки для фізосіб-підприємців (ФОП) на бронювання співробітників на додачу до 1,5% військового збору та інших податків, пишуть Факти.

Ініціатива передбачає впровадити ставку за бронювання в діапазоні від 6 тис. до 50 тис. гривень, як це діє на масштабних підприємствах. Втім, для ФОПів може бути впроваджено й інший варіант.

За словами Наталухи, за умов воєнного часу може бути потрібно ухвалювати непопулярні рішення, оскільки неможливо підлаштуватися під усі верстви суспільства.

«Деякі мої колеги кажуть, якщо ставку зробити меншою, ніж 40 тис. гривень за бронь, то не потрібно було й починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств із сотнями працівників кажуть так: поставте планку в 6 тис. гривень, ми не витягнемо», – каже парламентар про наявні труднощі.

Раніше фізособи-підприємці мали право на бронювання за рішенням українського уряду. Втім, умовою було виконання поставлених завдань у межах оборонних замовлень та інших видів діяльності, які були передбачені для Кабміну чи органів місцевої влади.

Водночас у Верховній Раді вказують на можливі зловживання при оформленні співробітників підприємств через схему ФОП, що допомогло б роботодавцю зменшити податкові витрати.

«Нюанси є, але з цього рівняння (розробка умов для броні від мобілізації, – Ред.) дрібних підприємців ми не викидаємо», – вказує Наталуха.

На сьогодні в Україні оформлення через схему ФОП поширене не тільки в бізнесі, а й в IT-галузі, де працівники мають високу зарплатню, що задовольняє роботодавців, каже виданню президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

За його словами, в Україні єособи, які готові сплачувати військкоматам до $10 тис. за відстрочку від мобілізації, а інші віддають значні суми коштів шахраям, які нібито намагаються надати послуги з переведення військовозобов’язаних чоловіків через кордон України. Нерідко всі вони потрапляють до рук прикордонників.

«Пора зрозуміти, що не всі громадяни наважаться воювати. Буде правильно, якщо людину забронюють і гроші підуть у бюджет, а не ділкам», – вважає Воскобойник.

Наталуха
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