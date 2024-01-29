Reuters: Найбільший у світі імпортер зброї повільно повертається від росії до Заходу

Індія хоче дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї - росії, але хвилюється, що це може підштовхнути москву ближче до Китаю, повідомляє Reuters.
Як зазначає агентство, найбільший у світі імпортер зброї повільно відходить від російської озброєння та повертається на Захід. Крім того, США прагнуть зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, сподіваючись стримати зростання Китаю та послабити вплив Росії.
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, протягом останніх двох десятиліть росія постачала 65% зброї, яку закупила Індія на суму понад 60 млрд доларів. Але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації її збройової бази.
росія своєю чергою публічно закликає Індію до співпраці. Але Індія хоче посилити внутрішнє виробництво. Також минулого року Індія та США підписали оборонну угоду, зокрема, щодо спільного виробництва двигунів для винищувачів.
При цьому Reuters зазначає, що Нью-Делі доведеться "йти по тонкій лінії" у відносинах з росією, оскільки припинення співпраці підштовхне москву ближче до Пекіна.
"Купівля зброї купує вам вплив", - сказав один з індійських чиновників у відставці.
Експерти зазначають, що в Індії не розвіялися побоювання, чи зможе росія і далі постачати запчастини до військової техніки на тлі того, що війна в Україні затягується.
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