Ми не бачимо світла в кінці тунелю: Боррель прокоментував війну в Україні

Попри антиросійські санкції інтенсивність війни проти України зростає. Ми не бачимо світла в кінці тунелю.
Про це сказав глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель на транспортному інвестиційному форумі ЄС-Центральна Азія.
Він додав, що повномасштабна війна стала нагадуванням про критичну важливість спільного захисту основних принципів ООН. Це найкращий спосіб забезпечити мир і безпеку у світі.
"Суверенітет і незалежність, територіальна цілісність будь-якої країни мають бути незаперечними. І ми повинні уникати повернення до світу, де "сила має право" і де могутні країни можуть змінювати кордони в односторонньому порядку", - зазначив очільник євродипломатії.
Він закликав запровадив суттєві санкції проти росії, щоб значно послабити її військову машину.
"Але все одно вони там, а війна триває. І, якщо можна так сказати, інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю", - зазначив Боррель.
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