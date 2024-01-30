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Кабмін розширів можливості призначення допомоги малозабезпеченим родинам

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Кабінет міністрів 26 січня прийняв постанову, яка розширює можливості призначення допомоги малозабезпеченим родинам. Про це повідомляють в Міністерстві соціальної політики.

У відомстві пояснюють, що раніше допомога малозабезпеченим родинам не могла призначатися, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, або за яких не сплачувався єдиний соцвнесок протягом попередніх трьох місяців перед зверненням по цю допомогу.

"Фактично це унеможливлювало отримання такої допомоги родинами ВПО, які перемістились і внаслідок переміщення втратили роботу, а також родинами вимушених українських мігрантів, які повертаються з-за кордону після тривалого перебування там. Відтепер цю ситуацію змінено", - зазначається в повідомленні.

Таким чином, тепер допомога на шість місяців призначатиметься для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ, та для родин ВПО, які не працювали або не сплачували ЄСВ внаслідок переміщення.

Водночас задля сприяння поверненню українців до економічно незалежного і самостійного життя виплата допомоги для малозабезпечених поєднуватиметься з інструментами стимулювання до працевлаштування.

Так, якщо в родині ВПО чи мігрантів, які повертаються, є працездатні особи, які не працюють, вони мають протягом двох місяців після призначення допомоги сприяти своїй економічній самостійності - тобто або працевлаштуватись, або стати на облік в Державному центрі зайнятості, аби знайти роботу, чи пройти (за потреби) перенавчання та перекваліфікацію.

Нагадаємо, що допомога малозабезпеченим призначається тим родинам, у яких сукупний розмір доходів не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Для працездатних осіб це 55% прожиткового мінімуму (1665,4 гривні), для дітей - 140% (віком до 6 років - 3588,2 гривні, 6-18 років - 4474,4 гривні), а для осіб, які втратили працездатність - 100% (2361 гривня). Допомога розраховується як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Зазначимо також, що 26 січня уряд ухвалив постанову, яка передбачає продовження виплат на проживання для ВПО до 1 березня поточного року без необхідності подавати додаткові заяви.

допомога, Кабмін, ВПО
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