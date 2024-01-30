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Сіярто: Угорщина й надалі не постачатиме Україні зброю

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Угорщина не має наміру й надалі постачати Україні зброю, але допомагатиме в гуманітарній сфері, заявив глава угорського МЗС Петер Сіярто.

"Я змушений вам сказати, що в майбутньому ми не будемо постачати зброю, як не постачали до цього часу", - заявив Сіярто, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас він наголосив, що Угорщина ніколи не відмовляла громадянам України, коли її просили про допомогу, зокрема тимчасово переміщеним у зв'язку з війною особам.

"І після цього теж не будемо (відмовляти в допомозі - ІФ-У). Кожному громадянину України, який потрапив у біду, Угорщина готова допомагати, як і досі це робила. Тобто гуманітарний напрям ми продовжуємо. Ми сподіватимемося, що це триватиме довго", - сказав глава угорського МЗС.

Сіярто також у відповіді на запитання агентства заявив, що на зустрічі з главою українського МЗС Дмитром Кулебою та главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком в Ужгороді не обговорював питання щодо співпраці з Україною за угодою у сфері безпеки за прикладом інших європейських країн.

Сіярто
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